Journée de la Terre – Collecte de déchets

Journée de la Terre – Collecte de déchets, 22 avril 2023, . , , Journée de la Terre – Collecte de déchets

2023-04-22 11:00:00 11:00:00 – 2023-04-22 16:00:00 16:00:00 . Organisée par Concept Sport Émotion, à l’occasion de la journée mondiale de la Terre. 11 h : départ de la collecte en kayak. Nettoyage de la Touques.

12h : départ de la collecte à pied. Nettoyage de la plage.

14h : fin des collectes. Rendez-vous salle de la plage pour des animations toute l’après-midi. Inscription : 07 82 64 10 09 Organisée par Concept Sport Émotion, à l’occasion de la journée mondiale de la Terre. 11 h : départ de la collecte en kayak. Nettoyage de la Touques.

12h : départ de la collecte à pied. Nettoyage de la plage.

14h : fin des collectes. Rendez-vous salle de la plage pour des animations toute l’après-midi. Inscription : 07 82 64 10 09 conceptsportemotion@gmail.com +33 7 82 64 10 09 dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville