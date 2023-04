STAGE MULTISPORTS

2023-04-17 – 2023-04-21 . 65 Pendant les vacances de Printemps, la direction Sport-Animations-Jeunesse de la Ville organise un stage multisports pour les enfants nés en 2012, 2013 et 2014. L’objectif est d’initier les enfants à la pratique de plusieurs sports. Au programme

Voile*

Kinball

Baseball

Escalade

Tchoukball

Handisport

Informations pratiques

Tarifs semaine (repas compris) : Crépynois 50 € / Extérieurs 65 €.

Du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023.

Inscriptions à partir du lundi 3 avril 2023. Places limitées.

Contact : Direction Sports-Animation-Jeunesse, 62 rue de Soissons, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h).

Email : sport@crepyenvalois.fr

Téléphone : 03 44 59 42 14. sport@crepyenvalois.fr +33 3 44 59 62 14 dernière mise à jour : 2023-03-30 par

