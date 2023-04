Les jeudis de la faculté des arts Conférence : « Le gisant de l’évêque Simon de Gonçans, entre les XIVe et XIXe siècles », par Gwenn Fraser

Les jeudis de la faculté des arts Conférence : « Le gisant de l'évêque Simon de Gonçans, entre les XIVe et XIXe siècles », par Gwenn Fraser, Doctorante en Histoire de l'art du Moyen Âge. Conférence organisée dans le cadre du partenariat avec la faculté des arts. Jeudi 20 avril 2023, à 18h. Tarif : 2 €, gratuit pour les étudiants Réservation conseillée : 03 22 97 14 00 / museedepicardie@amiens-metropole.com (photo : Gisant de l'évêque Simon de Gonçans, Amiens, premier quart du XIVe siècle et restitutions du milieu du XIXe siècle, pierre calcaire sculptée, vestiges de polychromie et plâtre. Provient de la chapelle axiale de la cathédrale © Musée de Picardie)

