Festival d’humour Les Andain’ries : concours des grands talents de demain, 20 avril 2023, .

, ,

Festival d’humour Les Andain’ries : concours des grands talents de demain



2023-04-20 20:30:00 – 2023-04-20

.

23e édition des Andain’ries

• Jérôme Letessier

Originaire de Normandie, ce breton d’adoption, généreux, débordant d’énergie, s’exprime avec beaucoup de naturel et d’autodérision sur son quotidien dont il en tire la substance comique.

Naviguant entre stand-up et comique de situation, il retrace avec un brin de malice son parcours de grande perche puis joue tour à tour son propre rôle et celui de ses élèves dans un cours de cuisine détonant ! Sans oublier de faire un beau clin d’œil à la Normandie….

Il vient de remporter le prix du public 2022 au festival « les souffleurs d’Arundel » aux Sables d’Olonnes.

• Amandine Lourdel

Quand j’étais petite je rêvais d’être une héroïne de Virginie Despentes. Alors j’ai essayé mais je me suis rendu compte que ça faisait mal à la tête.

C’est moi ou tout le monde a un avis sur tout ? Le seul avis que j’ai, est que les gens ont bien trop d’avis sur tout.

Comment faire pour trouver sa place dans un monde en déconstruction quand on est encore en chantier ?

Comment se sentir légitime d’être quand on ne pratique aucun loisirs créatifs ? Est-ce que avoir beaucoup bu augmente les chances d’avoir un enfant né avec le nez au milieu du front ? Est-ce que c’est bizarre à 30 ans passés de ne pas réussir à faire la différence entre la sensation de soif et la sensation de faim ? Entre une personne qui nous fait peur et une personne qui nous plait ?

Chroniques des mœurs et de l’absurdité de nos existences. Amandine frôle l’insolence sans jamais s’y arrêter, caresse le trash sans y toucher et hume le tragicomique sans le respirer.

Le saviez-vous ? Prix coup de coeur du Jury festival de Cavaillon. Prix nouveau talent humour SACD au Printemps du rire. Grand prix du jury au festival des Humoristes de Tournon-sur-Rhône.

• Julie Bigot

Être le super héros de sa vie, c’est le quotidien de Julie Bigot qui a pour arme le pouvoir de son culot, pour se faire confiance, rêver et se réaliser.

Elle nous livre sa philosophie de vie à travers ses rendez vous magiques et déjantés qui se vivent au rythme d’un cartoon à la Tex Avery.

Elle caresse une carrière digne d’une légende de cinéma, dégustation de vins orchestrée par sa grand-mère, rencard amoureux avec une célébrité, et pleins d’autres aventures hautes en couleur…

Julie Bigot est élue encore plus brillante que le soleil.

Julie Bigot est élue encore plus fraîche que n’importe quels produits givrés.

Julie Bigot est élue pass salutaire des Français.

Alors viens vite prendre ta dose pour une terre-happy scénique bluffante que tu n’es pas prêt d’oublier !

• Vincent Coche

À l’amour, c’est l’histoire de Vincent Coche, un trentenaire geek et maladroit.

Papa de trois enfants, il cherche à être un bon père malgré les difficultés et la montagne à franchir que ce projet semble être. Heureusement, il a pour l’aider sa femme, sa bonne volonté et l’amour.

Présentatrice du festival : Antonia De Rendinger

23e édition des Andain’ries

• Jérôme Letessier

Originaire de Normandie, ce breton d’adoption, généreux, débordant d’énergie, s’exprime avec beaucoup de naturel et d’autodérision sur son quotidien dont il en tire la substance comique.

Naviguant entre stand-up et comique de situation, il retrace avec un brin de malice son parcours de grande perche puis joue tour à tour son propre rôle et celui de ses élèves dans un cours de cuisine détonant ! Sans oublier de faire un beau clin d’œil à la Normandie….

Il vient de remporter le prix du public 2022 au festival « les souffleurs d’Arundel » aux Sables d’Olonnes.

• Amandine Lourdel

Quand j’étais petite je rêvais d’être une héroïne de Virginie Despentes. Alors j’ai essayé mais je me suis rendu compte que ça faisait mal à la tête.

C’est moi ou tout le monde a un avis sur tout ? Le seul avis que j’ai, est que les gens ont bien trop d’avis sur tout.

Comment faire pour trouver sa place dans un monde en déconstruction quand on est encore en chantier ?

Comment se sentir légitime d’être quand on ne pratique aucun loisirs créatifs ? Est-ce que avoir beaucoup bu augmente les chances d’avoir un enfant né avec le nez au milieu du front ? Est-ce que c’est bizarre à 30 ans passés de ne pas réussir à faire la différence entre la sensation de soif et la sensation de faim ? Entre une personne qui nous fait peur et une personne qui nous plait ?

Chroniques des mœurs et de l’absurdité de nos existences. Amandine frôle l’insolence sans jamais s’y arrêter, caresse le trash sans y toucher et hume le tragicomique sans le respirer.

Le saviez-vous ? Prix coup de coeur du Jury festival de Cavaillon. Prix nouveau talent humour SACD au Printemps du rire. Grand prix du jury au festival des Humoristes de Tournon-sur-Rhône.

• Julie Bigot

Être le super héros de sa vie, c’est le quotidien de Julie Bigot qui a pour arme le pouvoir de son culot, pour se faire confiance, rêver et se réaliser.

Elle nous livre sa philosophie de vie à travers ses rendez vous magiques et déjantés qui se vivent au rythme d’un cartoon à la Tex Avery.

Elle caresse une carrière digne d’une légende de cinéma, dégustation de vins orchestrée par sa grand-mère, rencard amoureux avec une célébrité, et pleins d’autres aventures hautes en couleur…

Julie Bigot est élue encore plus brillante que le soleil.

Julie Bigot est élue encore plus fraîche que n’importe quels produits givrés.

Julie Bigot est élue pass salutaire des Français.

Alors viens vite prendre ta dose pour une terre-happy scénique bluffante que tu n’es pas prêt d’oublier !

• Vincent Coche

À l’amour, c’est l’histoire de Vincent Coche, un trentenaire geek et maladroit.

Papa de trois enfants, il cherche à être un bon père malgré les difficultés et la montagne à franchir que ce projet semble être. Heureusement, il a pour l’aider sa femme, sa bonne volonté et l’amour.

Présentatrice du festival : Antonia De Rendinger

dernière mise à jour : 2023-03-29 par