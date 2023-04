Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Java : Jean-Jacques Taïb

2023-04-20 20:00:00 – 2023-04-20 23:00:00 . Tous les mois, le Blue Rhythm Band fait son Jazz-Club le 3ème jeudi de chaque mois à 20 heures au restaurant La Java à Saint-Quentin ! Le jeudi 20 avril, retrouvez Jean-Jacques Taïb, sax baryton, clarinette, sax ténor ! Ce musicien professionnel défend les musiques de jazz à condition qu’elles swinguent et fassent référence au blues. Tarif de la soirée musicale avec repas :

– non adhérents : 45€

– adhérents aux associations BRB/JACE : 40€. Réservations au plus tard le samedi soir précédant le jazz-club (le 15 avril) par téléphone au 03.23.05.30.30. Informations :

www.blue-rhythm-band.net

www.jazz-aux-champs-elysees.fr Jean-Jacques Taïb, sax baryton, clarinette, sax ténor dernière mise à jour : 2023-03-29 par

