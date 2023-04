Les dents de la mare

2023-04-19 – 2023-04-19 . Rdv le mercredi 19 avril de 14h à 16h aux Landes de Versigny. La mare à Zouzou est une des plus belles mares de la région !

Armés d’épuisettes et d’aquariums, partons à la recherche des prédateurs féroces qu’elle abrite ! Frissons et émerveillement garantis !

N’oubliez pas de prévoir des chaussures de marche ! Renseignements et inscriptions obligatoires au 03 75 30 00 21 ou accueil@coeurdepicard.com Rdv le mercredi 19 avril de 14h à 16h aux Landes de Versigny pour partir à la recherche de prédateurs féroces qu’elle abrite !

Frissons et émerveillement garantis !

Inscriptions obligatoire au 03 75 30 00 21 ou accueil@coeurdepicard.com CENP dernière mise à jour : 2023-03-30 par

