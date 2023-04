Visite de la traite des vaches et petit goûter à la ferme

2023-04-19 16:30:00 16:30:00 – 2023-04-19 18:00:00 18:00:00 . Venez découvrir l’exploitation laitière de la ferme du GAEC Choisnard, observez leur façon de travailler dans un roto de traite et découvrez leur élevage de petits veaux. Un petit goûter est ensuite proposé avec leur confitures maison, réservez vite !

Tout public.

Sur réservation. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

