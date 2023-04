Atelier « Arbres » – Maison Jacques Prévert

Atelier « Arbres » – Maison Jacques Prévert, 19 avril 2023, . , , Atelier « Arbres » – Maison Jacques Prévert

2023-04-19 – 2023-04-19 . Après la découverte du livre d’artiste « Arbres » de Jacques Prévert et Georges Ribemont-Dessaignes, les enfants s’initient à l’art de la gravure en réalisant le dessin d’un arbre. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation. Après la découverte du livre d’artiste « Arbres » de Jacques Prévert et Georges Ribemont-Dessaignes, les enfants s’initient à l’art de la gravure en réalisant le dessin d’un arbre. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Sur réservation. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville