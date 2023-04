Nos petits penchants

19 avril 2023

2023-04-19 15:30:00 – 2023-04-19 16:20:00 . Victor, Ptolémé, Alfred, Rosie et Balthazar habitent dans le même immeuble. Ils ne se connaissent pas forcément mais quelque chose les lie : leur rapport au bonheur. Victor semble l’avoir atteint : il incarne la perfection dans tous les domaines. Ptolémé est discret et docile, il se plie aux règles. Alfred pense le trouver en possédant toujours plus. Rosie semble y avoir renoncé. Et puis il y a Balthazar dont les questionnements vont bousculer le fragile équilibre qui règne. Cette pièce sans parole aborde la question de la quête du bonheur avec joie et poésie.

Théâtre – Marionnettes

Dès 7 ans

Durée : 50 mn

Renseignements au 03 44 24 69 97 ou lepalace@mairie-montataire.fr Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne Fabien Debrabander dernière mise à jour : 2023-03-30 par

