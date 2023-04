Ateliers pour enfants – Tout-petits ateliers

2023-04-17 10:00:00 – 2023-04-18 11:00:00 . Parce qu’il n’y a pas d’âge pour venir au musée, le Musée de l’archerie et du Valois propose des ateliers destinés au tout jeune public (3-6 ans) et à leur famille. «Rêve ta vie en couleur, c’est le secret du bonheur… ». Comme Peter Pan, les plus jeunes visiteurs du Musée de l’archerie et du Valois pourront avec ce thème coloré se familiariser avec les lieux et les collections liés au musée. Parents et enfants peuvent ainsi partager un moment de complicité et de découverte artistique grâce aux différentes animations préparées par les médiatrices. Ces ateliers sont gratuits mais l’inscription est obligatoire auprès du musée en raison du nombre de places limité. dernière mise à jour : 2023-03-30 par

