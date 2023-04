Atelier : Fabrique ta fusée à l’eau !

2023-04-18 – 2023-04-18 . La fusée Ariane 5 lancée depuis le Centre Spatial Guyanais à Kourou est bien connue des jeunes. Mais de quoi est-elle constituée ? Comment arrive-t-elle à décoller et à aller si haut ? Quelles sont les précautions à prendre lors des lancements ?

Tentez l’expérience et venez réaliser des fusées propulsées à l’aide d’eau et d’air sous pression enfermés dans une bouteille !

Rendez-vous le mardi 18 avril à 14h et à 16h30 à la médiathèque. Entrée gratuite. Sur réservation. Informations au 03 23 37 25 26 CCFM TERGNIER dernière mise à jour : 2023-03-30 par

