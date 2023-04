Atelier céramique « Terre » (adultes)

17 avril 2023, 18:00:00 – 20:30:00

L’atelier terre permet à qui le désire de prendre le temps de trouver le geste qui convient à son projet. Au fur et à mesure, en une séance ou plus, la pratique donne à la main l’aisance nécessaire et la technique qui convient pour aboutir la réalisation. Travail à la plaque, au colombin, au pouce, dans la masse. De la préparation de la terre à l’émaillage. Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

