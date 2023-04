ESCAPE GAME GEANT : Lupin dans la Ville de Compiègne

2023-04-16 – 2023-04-16 . Jouez Irène Adler ou Arsène Lupin, dans une aventure ludique et scénarisée Résolvez des énigmes de logique, d’observation et de dextérité, le temps d’un après-midi. Participez à notre jeu coopératif avec votre smartphone, le livret de jeu et le sac ‘’Lupin dans la Ville’’ (fourni lors de l’événement).

Arsène Lupin, le célèbre gentleman cambrioleur, prend connaissance d’une étrange rumeur : l’intrigante criminelle Irène Adler serait présente en ville.

L’occasion est trop belle et avant qu’elle ne disparaisse, il se met à ses trousses pour enfin la rencontrer et la défier.

De son côté, Irène Adler a bien l’intention de faire libérer une de ses amies, mais son plan n’avait pas prévu un obstacle de cette taille : l’arrivée d’Arsène Lupin ! .

€ (-10 ans) / 2€ (10-15 ans) / 8€ . -10% de réduction pour une équipe de 5 joueurs ou +

https://www.billetweb.fr/lupin-compiegne evenement@creanim.net +33 9 84 34 22 16

