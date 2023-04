Festival: « Les Coups de Coeurs à Chantilly » de Leonardo García Alarcón

2023-04-15 – 2023-04-16 . 20 Retrouvez les Coups de Cœur baroques de Leonardo García Alarcón à Chantilly. « C’est un florilège de nos plus beaux programmes que nous vous proposons, emblématique de la musique que nous aimons et qui a construit notre identité. » Leonardo García Alarcón. SAMEDI 15 AVRIL à 18h00 – Dôme des Grandes Écuries

IL DILUVIO UNIVERSALE de FALVETTI DIMANCHE 16 AVRIL

-11h00 – La Galerie de Peinture

SOGNO DI UNA NOTTE VENEZIANA, Œuvres de Caccini, Frescobaldi, Monteverdi, Cavalli, Strozzi, Bembo, Marini

-17h00 – Dôme des Grandes Écuries

VESPRO DELLA BEATA VERGINE de MONTEVERDI, le chef d’œuvre de Claudio Monteverdi ! Ouverture de la billetterie prochainement. https://chateaudechantilly.fr/evenement/les-coups-de-coeur-a-chantilly-de-leonardo-garcia-alarcon/ dernière mise à jour : 2023-03-30 par

