2023-04-16 08:30:00 – 2023-04-16 15:00:00 . 8 La 26ème édition de l’événement Courir pour le plaisir au Parc d’Isle aura lieu le dimanche 16 avril avec au programme , plusieurs courses et marches ouvertes à tous (de 5km à 15km). Départ et arrivée au parc d’Isle de Saint-Quentin.

– 5 ou 10 kilomètres Marche 9:30.

– Courses jeunes : Poussins, Benjamins, Minimes 9:30.

– 5 et 15 kilomètres course 10:00.

– Animation enfants Baby-athlé, Ecole-athlé 11:15. Inscriptions sur : https://courirpourleplaisir.adeorun.com/

Toutes les informations : https://acpi-saintquentin.blogspot.com/p/les-quinze-kilometres.html +33 6 87 20 94 35 dernière mise à jour : 2023-03-30 par

