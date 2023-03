Récital de musique française à Vendôme

2023-04-16 – 2023-04-16 . Récital de musique française à Vendôme. 3 sonates pour violon et piano. Sonate de César Franck, 1ère sonate de Gabriel Fauré, Sonate de Claude Debussy. Interprétées par Cathy Cousin et François Goïc. Concert au profit de l’association : Enfants cancer santé. https://lions-france.org/les-structures-locales/club/919 Pixabay dernière mise à jour : 2023-03-23 par

