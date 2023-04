La grande meute, 15 avril 2023, .

, ,

La grande meute



2023-04-15 14:00:00 – 2023-04-15 23:00:00

.

Fêter 3 ans d’association, ça ne se fait ni à la légère, ni tout seul ! Allez, embarquez dans la journée avec des surprises dans les rues du quartier et sur le campement.

Vous pourriez y croiser une drôle de poule qui ne sait plus pourquoi elle pond des oeufs, Pablo, sa femme et ses deux enfants qui célèbrent la vie sur scène, une meute d’artistes qui se piquent leur rôle, un concert déjanté et un feu d’artifice bien mérité !

Gratuit

Durée 1h

Samedi 15 avril de 14h à 23h

Le Café Correct sera là pour vos soifs et petits creux, mais venez cuisiner avec nous et partager le dîner, y aura même des pop-corn et des chamallows à faire griller !

Au programme :

14h à 16h – ATELIER CULINAIRE avec Saveur de Brassens

15h30 – SPECTACLE Métaphysique de basse-cour par Ginger compagnie – dès 5 ans

17h – SPECTACLE La Vie par Pablo, Dioline, Elyo et Yloe – dès 5 ans

Une famille d’acrobates nous offre un moment de tendresse, de solidarité et d’amour.

19h – SPECTACLE Un loup remix par Un loup pour l’Homme – tout public

Les artistes échangent leurs rôles pour un drôle de spectacle qui remixe toutes leurs créations.

20h30 à 21h30 – REPAS PARTAGÉ

Venez en famille, entre voisins ou entre amis et amenez un plat à partager pour un repas festif et convivial.

21h30 – CONCERT par SPOINK

Quatre musiciens réunis par l’amour de l’improvisation et l’envie de faire danser, adeptes de musiques électroniques, de jazz et de rock inventent avec vous une soirée unique et déjantée !

Retrouvons-nous tous ensemble à quelques pas du chapiteau, passage des Carrières, pour finir en beauté et nous émerveiller devant un feu d’artifice.

Lieu : Au Chapiteau des Loups, quartier du Moulin – Creil

Accès 30 Square Edgar Degas, 60100 Creil

Préférez les transports en commun, le vélo, le covoiturage ou à pied, les parkings à proximité se remplissent vite.

Pensez au parking de la Faïencerie, un chemin fléché vous amène jusqu’au Chapiteau en 16 minutes à pied.

Renseignement à la faïencerie au 03 44 24 01 01 ou par mail: accueil@faiencerie-theatre.com

