Spectacle « Titanic, la folle traversée » par la compagnie «Les Moutons noirs» de Paris

2023-04-15 20:30:00 – 2023-04-15 22:30:00 . 20 Le dimanche 14 avril 1912, par une nuit sans lune, un paquebot, surnommé « le vaisseau des rêves », poursuit son voyage inaugural. Si certains cherchent un mariage pour sauver leur rang, d’autres sont en quête d’aventures ou d’affaires, ou encore tout simplement d’une vie meilleure. Les douze comédiens et musiciens interprètent, avec humour, créativité et esprit loufoque, des personnages hauts en couleur, et vous content « la plus ou moins véritable histoire » de cette traversée à l’issue fatale. +33 3 65 81 03 38 https://web.digitick.com/index-css5-chateauthierry-pg1.html dernière mise à jour : 2023-03-30 par

