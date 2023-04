Fred Denys et Guy Denys en concert au théâtre Jean Vilar

2023-04-15 18:00:00 – 2023-04-15 20:00:00 . Découvrez Fred Denys et Guy Denys en concert le samedi 15 avril à 18 heures au théâtre Jean Vilar à Saint-Quentin. Réservation à la billetterie de l’espace Saint-Jacques (14 rue de la sellerie) au 0323623677. dernière mise à jour : 2023-03-30 par

