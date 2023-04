Initiez-vous aux pouvoirs des plantes !

2023-04-15 – 2023-04-15 . 12 Nattie, phytothérapeute et naturopathe, vous accueille dans un magnifique jardin de carrier niché au creux d’une ancienne carrière à ciel ouvert et vous propose de vous ressourcer.

Une balade bucolique sera d’abord de mise afin de découvrir cette étonnante carrière dans laquelle la nature a repris ses droits. Puis Nattie vous proposera des ateliers afin de vous initier à l’art de puiser dans les plantes les ressources naturelles qui contribueront à notre bien-être. En avril, découverte des bienfaits du sureau et fabrication de beignets de fleurs de sureau Pour adultes et enfants dès 12 ans (les plus jeunes sont acceptés si accompagnés d’un adulte) Renseignements et réservations : www.maisondelapierre-oise.fr / bienvenue@maisondelapierre-oise.fr / 03 44 61 18 54 Nattie Arnaudon dernière mise à jour : 2023-03-30 par

