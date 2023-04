Le chemin des mélodies MAM (Musique Acoustique Machine), 15 avril 2023, .

2023-04-15

Tout au long d’une balade dans le Parc Jean-Jacques Rousseau, venez fêter les trente

ans de collaboration de l’accordéoniste Viviane Arnoux et du violoniste François

Michaud. Autour d’un répertoire où se mêlent leurs créations, leur passion pour

Charles Trenet et Gerschwin et des airs de valse vénézuélienne, les artistes et leurs

invités vous feront visiter les recoins inattendus du parc dans des atmosphères

musicales enivrantes et toujours étonnantes.

A l’issue de cette balade et à l’ombre des arbres, nos deux musiciens et leurs invités

vous inviteront à entrer dans la danse grâce à leur bal tout azimut sur des airs

celtiques, de sirtaki et des rythmes qu’ils ont glané lors de leurs tournées autour du

monde !

Horaire : 14h00

Durée : 2h00

TOUT PUBLIC

Concert déambulatoire gratuit

Informations au 03 44 10 40 02.

