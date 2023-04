VISITE thématique : « Paysages d’ici et d’ailleurs »

2023-04-15 – 2023-04-15 . VISITE thématique « Paysages d’ici et d’ailleurs » Longtemps limité à un décor au service d’une scène principale, le paysage naît véritablement comme genre pictural au XVIIe siècle dans la peinture hollandaise avant de devenir l’un des thèmes favoris des peintres du XIXe siècle. Évadez-vous à travers les représentations qu’en firent les artistes au fil des siècles. +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Les-evenements/VISITE-thematique-Paysages-d-ici-et-d-ailleurs dernière mise à jour : 2023-03-28 par

