2023-04-14 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-14 20:00:00 20:00:00 . Atelier à Selommes. FX Effets spéciaux. À travers des ateliers pratiques et ludiques, les participants découvrent les techniques utilisées au cinéma par les spécialistes des effets spéciaux. Salle obscure et fond vert, imagination et ingéniosité, venez expérimenter et créer. 10 places disponibles. A partir de 9 ans sur inscription. Nouvel atelier dans votre médiathèque. Pixabay dernière mise à jour : 2023-03-23 par

