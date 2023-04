Atelier découverte du feutrage

2023-04-14 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-14 16:30:00 16:30:00 . Avec Sandrine Bihorel artiste feutrière, réalisez une fleur en pure laine mérinos extra-fine selon les techniques ancestrales du feutre de laine. Ce projet vous fera découvrir plusieurs aspects fondamentaux du feutrage à l’eau et au savon, premier textile de l’humanité!

Votre pourrez ensuite adapter votre fleur en broche où selon vos idées!

Le tarif est le même pour une ou deux personnes.

Fournitures incluses.

Autres dates ou questions ? N’hésitez pas à contacter Sandrine. Accueil en atelier de une à quatre personnes dernière mise à jour : 2023-03-29 par

