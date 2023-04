Contes des îles et des forêts

Contes des îles et des forêts, 14 avril 2023, . , , Contes des îles et des forêts

2023-04-14 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-14 15:30:00 15:30:00 . Au cours d’une visite dans le musée, venez découvrir la baie du Mont Saint-Michel à travers les contes et les légendes qui l’habitent ! Rendez-vous à l’écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel de Vains/Saint-Léonard. Au cours d’une visite dans le musée, venez découvrir la baie du Mont Saint-Michel à travers les contes et les légendes qui l’habitent ! Rendez-vous à l’écomusée de la Baie du Mont Saint-Michel de Vains/Saint-Léonard. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville