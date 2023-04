News From Nowhere en concert au Mephisto Pub

2023-04-14 – 2023-04-14 . Le groupe News From Nowhere sera en concert au Mephisto Pub de Saint-Quentin le vendredi 14 avril à 21h30. News From Nowhere est un duo Rock Alternatif de Reims, formé en 2015 par Mo ( guitare + chant ) et Ben ( Basse + chant ) qui accompagnent RX17 ( Batterie à tendance Punk et Grunge ).

Leur rencontre se fait lors d’un festival à Reims en 2014. Très rapidement, le besoin de se revoir et de faire de la musique se construit autour de reprises de groupes tels que Oasis, Nirvana, Pixies, Placebo, etc… Le groupe trouve sa propre identité Rock à travers les détours rythmiques de RX17. Le groupe News From Nowhere sera en concert au Mephisto Pub de Saint-Quentin le vendredi 14 avril à 21h30. dernière mise à jour : 2023-03-30 par

