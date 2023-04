Atelier d’écriture : « D’une œuvre à une autre » adultes

Atelier d’écriture : « D’une œuvre à une autre » adultes, 14 avril 2023, . , , Atelier d’écriture : « D’une œuvre à une autre » adultes

2023-04-14 17:00:00 – 2023-04-14 19:00:00 . Atelier d’écriture « D’une œuvre à une autre » adultes UN LIEU MAGIQUE, UNE EXPÉRIENCE UNIQUE Participez à un atelier d’écriture au Musée de Picardie… Une peinture, une sculpture ou un objet conservé au musée vous accompagnera pour laisser libre court à votre créativité. Mais dépêchez-vous, le nombre de places est limité ! Réservation obligatoire : 03 22 97 14 00 ou museedepicardie@amiens-metropole.com museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Les-evenements/(organisateur)/musee-de-picardie/(page)/2 dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville