Visite et activités à la Ferme de Grémi

2023-04-12 15:00:00 – 2023-04-12 . 100% en plein air, venez découvrir notre arc-en-ciel de dames cocottes, gratouiller dame pipinette, caresser Polinette et peut-être Fusée, donner le goûter à Rozy & Rosé et toute la troupe, découvrir Pinpin et son copain Gus, nos Porcs de « Bayeux », leur nourriture, la préparation du goûter de nos bébés cochons. Voilà un bon moment en famille, entre amis… Pour petits et grands. Tarifs : 5 € par personne, 1 € pour les -2 ans.

Rendez-vous à la ferme à 15h. Durée : 1h30 à 2h.

Nombre de places limité. Prévoir tenue adaptée avec des chaussures ne craignant pas la boue. Réservation obligatoire sur notre site web : lafermedegremi.fr. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

