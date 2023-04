Atelier des vacances adultes : vannerie sauvage – Manoir du Tourp, 11 avril 2023, .

Atelier des vacances adultes : vannerie sauvage – Manoir du Tourp



2023-04-11 11:00:00 11:00:00 – 2023-04-11 12:00:00 12:00:00

Après avoir repéré et collecté en extérieur les tiges de plantes et d’arbres adaptées, réalisez un attrape-rêves ou d’autres objets décoratifs 100% naturels en utilisant les techniques de base de la vannerie.

Pour les plus de 12 ans – Sur réservation

