Yogathérapie sur la santé des articulations

Yogathérapie sur la santé des articulations, 10 avril 2023, . , , Yogathérapie sur la santé des articulations

2023-04-10 10:00:00 – 2023-04-10 12:00:00 . Lors de ce stage, les pratiques vous permettront d’avoir une action profonde sur vos articulations.

Cet atelier conviendra à tout le monde, mais tout particulièrement aux personnes qui ont de l’arthrose, arthrite et polyarthrite.

Le dharma de l’articulation, c’est de pouvoir faire des mouvements dans différentes directions.

Toutes les maladies articulaires, c’est un frein qui se manifeste dans le corps, que nous avons au niveau mental et énergétique à se donner la liberté de choix.

Inscription obligatoire .

Baie de Landemer. Lors de ce stage, les pratiques vous permettront d’avoir une action profonde sur vos articulations.

Cet atelier conviendra à tout le monde, mais tout particulièrement aux personnes qui ont de l’arthrose, arthrite et polyarthrite.

Le dharma de l’articulation, c’est de pouvoir faire des mouvements dans différentes directions.

Toutes les maladies articulaires, c’est un frein qui se manifeste dans le corps, que nous avons au niveau mental et énergétique à se donner la liberté de choix.

Inscription obligatoire .

Baie de Landemer. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville