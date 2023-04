Chasse aux cloches dans le musée de l’abbaye

2023-04-10 13:45:00 – 2023-04-10 18:00:00 . Vous les entendez ? Venez, entrez dans le musée, cette année les cloches y ont élu domicile. A vous de les retrouver au cours d’une visite de l’abbaye de Graville avec vos parents. Tes exploits seront récompensés ! Cette chasse aux cloches est proposée aux enfants accompagnant leurs parents lors d’une visite de l’abbaye, sur les horaires d’ouverture du musée. A faire en famille – Sans réservation.

Tarif : 5€ +33 2 35 24 51 00 https://www.musees-mah-lehavre.fr/

