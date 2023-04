Chasse aux oeufs au Musée de l’Archerie et du Valois

Chasse aux oeufs au Musée de l’Archerie et du Valois, 9 avril 2023, . , , Chasse aux oeufs au Musée de l’Archerie et du Valois

2023-04-09 14:30:00 – 2023-04-09 17:30:00 . Le Musée de l’archerie et du Valois vous propose une chasse aux œufs dans son parc ! Les amateurs de chocolat sont formels, Pâques ne serait pas Pâques sans la traditionnelle chasse aux œufs. Pour cet occasion, les cloches laisseront dans le parc du musée des œufs que les enfants auront le plaisir de débusquer et ramasser. Grâce à des indices répartis dans le parc, petits et grands gourmands pourront remonter la piste du délicieux trésor dissimulé près du château. Prenez votre panier et… ouvrez l’œil ! Cette animation gratuite est proposée l’après-midi dans la limite des gourmandises disponibles. Pour l’occasion, l’accès au parc et aux collections est gratuit +33 3 44 59 21 97 dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville