Chasse au trésor de Pâques

2023-04-09 11:00:00 – 2023-04-09 17:00:00 . 11h – 17h

Gratuit. Adulte accompagnateur obligatoire.

Pour les 7 à 15 ans. Venez résoudre les énigmes pour retrouver le coffre. Une surprise attendra les enfants gagnants. Un trésor se cache dans le parc du château. Les seules à connaître son emplacement sont les statues. Elles pourront t'aider à retrouver l'emplacement du trésor. Rendez-vous à l'entrée principale du Parc

