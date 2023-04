Coup de projecteur sur le cycle décoratif de Puvis de Chavannes

Coup de projecteur sur le cycle décoratif de Puvis de Chavannes, 9 avril 2023, . , , Coup de projecteur sur le cycle décoratif de Puvis de Chavannes

2023-04-09 – 2023-04-09 . 9 Coup de projecteur Focus sur un espace emblématique du musée : le cycle décoratif de Puvis de Chavannes. Durée : 30 min. Pas de réservation, dans la limite des places disponibles. Infos : 03 22 97 14 00 / museedepicardie@amiens-metropole.com museedepicardie@amiens-metropole.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Les-evenements/Coup-de-projecteur-sur-le-cycle-decoratif-de-Puvis-de-Chavannes dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville