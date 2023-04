Visite anachronique chez les Foäche

9 avril 2023

2023-04-09 – 2023-04-09 . Connaissez-vous suffisamment la Maison de l’Armateur pour relever, le temps d’une visite, les éléments anachroniques qui y ont été dissimulés ? Un jeu des sept erreurs grandeur nature… Les plus observateurs seront récompensés ! A partir de 7 ans. Jeu se déroulant sur le temps d’une visite guidée de la Maison de l’armateur réservable sur affluences.com, ou à l’accueil du musée aux horaires habituels. dernière mise à jour : 2023-03-29 par

