Visite ludique de pont l’évêque avec dégustation de chocolat, 8 avril 2023, .

, ,

Visite ludique de pont l’évêque avec dégustation de chocolat



2023-04-08 – 2023-04-08

.

L’histoire de Pont-l’Évêque et son patrimoine seront dévoilés aux petits et aux grands : Légende, matériaux, rébus et petites histoires.

Pour terminer l’amusante découverte, une dégustation de chocolat sera proposée.

L’histoire de Pont-l’Évêque et son patrimoine seront dévoilés aux petits et aux grands : Légende, matériaux, rébus et petites histoires.

Pour terminer l’amusante découverte, une dégustation de chocolat sera proposée.

+33 2 31 64 12 77 https://www.terredauge-tourisme.fr/fr/evenements/

dernière mise à jour : 2023-03-28 par