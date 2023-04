Concert à l’Escarbille, 8 avril 2023, .

, ,

Concert à l’Escarbille



2023-04-08 – 2023-04-08

.

Le Jaco Parmentier group joue une musique originale, aérienne et organique. Celle-ci emprunte au jazz ses formes harmoniques et rythmiques, mais aussi au rock progressif son énergie, à la pop l’importance de la mélodie, à la musique pour l’image le goût des climats qui invitent au voyage et suscitent les émotions.

Pratique : au café associatif L’Escarbille au 5 rue du Perche à Boissy-Maugis – participation libre.

