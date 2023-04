Chasse aux oeufs à la ferme !, 8 avril 2023, .

Chasse aux oeufs à la ferme !



2023-04-08 15:30:00 – 17:00:00

Grâce à des jeux inédits adaptés à l’âge des enfants, nous allons partir à la recherche des œufs de Pâques tout en découvrant la ferme et ses animaux. Chaque enfant repartira avec ses chocolats bio et artisanaux réalisés par le chocolatier « 4 à Cinq ».

Apportes ton gouter et tu pourras rester pour assister à la traite après l’animation.

Cette animation concerne des familles avec des enfants de 1 à 10 ans, contenus et durées de l’animation adaptés au public : 1-3 ans : env 1h/ 4-6 ans : env 1h15 / 7-10 ans : env 1h30

Inscriptions obligatoires sur notre site internet : la-chevre-rit.fr

