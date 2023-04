les jeux du cirque

2023-04-08 10:00:00 – 2023-04-08 13:00:00 . Une journée pour les enfants comme les adultes (si, si!), à tout tester et vous croire les rois et reines de la piste : marchez-vous dessus, portez-vous, sautez, évitez, laissez-vous tomber dans leurs bras ou guider les yeux fermés. Journée en continue, entrée libre et sans inscription, toutes les 20 minutes quand sonne la trompette, c’est bon, vous pouvez entrer dans le jeu. Et prenez votre pique-nique pour rester déjeuner avec nous ! Gratuit Samedi 8 avril 10h à 13h et 14h à 18h Lieu : Au Chapiteau des Loups, quartier du Moulin – Creil

Accès 30 Square Edgar Degas, 60100 Creil Préférez les transports en commun, le vélo, le covoiturage ou à pied, les parkings à proximité se remplissent vite.

Pensez au parking de la Faïencerie, un chemin fléché vous amène jusqu’au Chapiteau en 16 minutes à pied. DR dernière mise à jour : 2023-03-30 par

