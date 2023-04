Spectacle jeune public à la MCL : Le langage des oiseaux

Deux pisteuses cherchent à résoudre l’énigme, en traversant des paysages de forêt, puis au sein d’une grotte. Installé au cœur d’un nid-cabane, le public assiste à une aventure joyeuse et ponctuée de rencontres soudaines chouette, loups ou improbables poulpe.

Chaque séquence invite les enfants comme les adultes à participer par leur présence à l’exploration d’un monde bruissant et mystérieux

Un spectacle tout en poésie qui joue avec la musicalité de la langue et insuffle à l’alphabet un souffle sauvage. Samedi 8 avril à 10h30 à la MCL de Gauchy.

Tarif 3.50€

A partir de 3 ans.

Durée 35 minutes Infos et réservations : 03.23.40.20.00

Un spectacle pour les petits, tout en poésie qui joue avec la musicalité de la langue et insuffle à l'alphabet un souffle sauvage.

