Super loto de l’APE

2023-04-08 – 2023-04-08 . Nombreux lots, cartes cadeaux (carburants, bricolage, loisirs, beauté, high tech)

Buvette et restauration sur place. Organisé par l’Association des Parents d’Elèves. Ouverture des portes à18h30, début de la partie à 20H. ape.milly.bonnieres@outlook.fr Association des Parents d’Elèves de Milly sur Thérain dernière mise à jour : 2023-03-30 par

