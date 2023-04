Festival Kidanse 2023-LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT, 8 avril 2023, .

, ,

Festival Kidanse 2023-LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT



2023-04-08 – 2023-04-08

.

l suffit parfois de regarder les objets avec un œil un peu différent pour qu’ils s’éveillent et nous émerveillent. Dans le monde du chorégraphe-bricoleur Marc Lacourt, une serpillère troque sa place près des balais pour la piste de danse. La serpillère de Monsieur Mutt s’anime comme par magie et entame un merveilleux ballet qui nous fait voyager dans l’histoire de l’art. Et si on se disait que les objets les plus ordinaires ont eux aussi le droit à la vie, à la reconnaissance et à leur moment de gloire ? Vous n’y croyez peut-être pas, mais c’est bien ce qui va se passer pour La serpillère de Monsieur Mutt. D’ordinaire délaissé, planqué dans un coin à côté des seaux et des balais, ce bout de tissu tout gris s’éveille petit à petit. Puis, la serpillère fait un pas de côté et s’élance en star de la piste. Sous les feux des projecteurs, de pirouettes en voltiges, elle nous convie petit·e·s et grand·e·s, à suivre l’histoire de l’art à la trace. Au détour de nos rires, on croisera ces maîtres modernes qui ont, eux·elles aussi, érigé les objets du quotidien ou les matériaux les plus pauvres au rang d’œuvres d’art. « J’aime que la danse s’apparente à du bricolage, un agencement de séquences, de l’espace et des signes qui tiennent avec trois fois rien mais qui parlent de l’humain » rappelle, plein de malice, le chorégraphe Marc Lacourt.

+33 3 23 82 87 22 http://www.echangeur.org/section/La-serpillere-de-Monsieur-Mutt-573

dernière mise à jour : 2023-03-30 par