CONFÉRENCE de la Société des Antiquaires de Picardie

2023-04-08 14:30:00 – 2023-04-08 . CONFÉRENCE de la Société des Antiquaires de Picardie. Samedi 8 avril à 14h30, à l’auditorium. Conférence organisée par la Société des Antiquaires de Picardie (SAP), sur le thème « La congrégation de la Sainte-Famille à Amiens depuis 1817 : fondation et expansion » par Anthony Petit. Sans réservation, dans la limite des places disponibles. Conférence gratuite, sans réservation. Sous réserve de place disponible. Information auprès de la SAP : soc.desantiquairesdepicardie@gmail.com soc.desantiquairesdepicardie@gmail.com +33 3 22 97 14 00 https://www.amiens.fr/Les-evenements/CONFERENCE-de-la-Societe-des-Antiquaires-de-Picardie20 dernière mise à jour : 2023-03-28 par

