2023-04-08 19:00:00 – 2023-04-08 22:00:00 . Les Loups lancent un appel à toutes celles et ceux qui voudraient se lancer, chanter, slamer, rapper ou danser. Venez vous essayer au chapiteau, et prévenez vos amis, c’est sans risque et ce sera joyeux. On se retrouve à partir de 19h, en mode repas partagé. Vous pouvez apporter votre repas ou acheter une crêpe au bar, boire un verre en profitant des talents du territoire ! Gratuit Inscriptions et renseignements

Contactez Léo

0612645926

leo.debeugny01@hotmail.fr Durée 3h Samedi 8 avril 19h à 22h Lieu : Au Chapiteau des Loups, quartier du Moulin – Creil

Accès 30 Square Edgar Degas, 60100 Creil Préférez les transports en commun, le vélo, le covoiturage ou à pied, les parkings à proximité se remplissent vite.

Un parcours fléché depuis la Faïencerie vous permet de rejoindre en 16 minutes à pied le Chapiteau.

