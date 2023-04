Manu Lanvin & the Devil Blues

2023-04-08 – 2023-04-08 . Il sera au Ziquodrome a Compiegne 60200 le 8 avril pour un concert exceptionnel . Chanteur guitariste et show-man exceptionnel, Manu Lanvin est aujourd’hui une figure incontournable du blues-rock français. Avec sept albums à son actif dont quatre avec son power trio le Devil Blues, Manu a enchainé depuis 2012 plus de 600 concerts incluant des scènes prestigieuses en Europe comme aux Etats-Unis (L’Olympia, L’Apollo Theater, Le Montreux Jazz Festival, Jazz à Juan, Solidays, Musilac, Cognac Blues Passion, …) Acclamé par un public de plus en plus nombreux aux concerts du « Diable », et salué par ses pairs, comme Quincy Jones qui l’invite régulièrement à se produire aux galas de la Jazz Foundation of America ou encore Johnny Hallyday dont il a assuré bon nombre de fois les premières parties de spectacle, Manu Lanvin incarne sans conteste le renouveau du genre et a su parfaire au fil des années un rock blues explosif … https://www.ziquodrome.fr/ dernière mise à jour : 2023-03-30 par

