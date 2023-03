Les matinées créatives, 7 avril 2023, .

Les matinées créatives 7 avril – 7 juillet, les vendredis Gratuit – inscription obligatoire

La Matinée Créative est un rendez-vous collectif gratuit d’une heure et demie en visio, avec un chargé d’accompagnement de l’ADRESS Normandie. C’est l’opportunité de présenter votre projet, rencontrer et échanger avec d’autres porteurs de projets et d’obtenir de précieux conseils pour s’orienter au mieux dans les dispositifs d’accompagnement.

Au programme :

– présentation de l’ADRESS et de l’entrepreneuriat social,

– tour de table des participants et de leurs projets

– session de question – réponse et échange entre participants

Suite à cet échange, selon vos besoins et le stade d’avancement de votre projet, nous vous présenterons une solution d’accompagnement à l’ADRESS (Co-Déclik ou Entreprises en activité) ou externe, avec d’autres acteurs de l’accompagnement normands.

Faites pousser vos idées, rejoignez-nous !

Plusieurs Matinées Créatives sont prévues pour le premier semestre 2023 :

Vendredi 7 avril de 11h à 12h30

Vendredi 5 mai de 11h à 12h30

Vendredi 2 juin de 11h à 12h30

Vendredi 7 juillet de 11h à 12h30

Gratuit – inscription obligatoire : https://wkf.ms/3l16TEn

Le lien de la visio sera transmis après l’inscription.

2023-04-07T11:00:00+02:00 – 2023-04-07T12:30:00+02:00

2023-07-07T11:00:00+02:00 – 2023-07-07T12:30:00+02:00