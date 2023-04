TRANSATLANTIC RHAPSÓDY DIRECTION NICOLAS SIMON, 7 avril 2023, .

TRANSATLANTIC RHAPSÓDY DIRECTION NICOLAS SIMON



9 9 Pablo Sarasate et Maurice Ravel sont basques. Ravel et Gershwin s’admirent, se rencontrent. Gershwin et Bartók se manquent de peu à New-York : si le premier y naît, le second y meurt. Lucas Henri est passionné par la musique américaine sous toutes ses formes mais aussi par la musique de Maurice Ravel. Tous ces artistes partagent une histoire avec l’océan qui relie ancien et nouveau continents. Tous dialoguent, chantent leur culture, à voix nue ou à travers celle du violon. Ils tissent leurs airs, les rapiècent tel le rhapsode originel, celui qui coud ensemble les ôdes. (du grec rhaptein : attacher ou ajuster en cousant / ôdê : chant).

La Symphonie de Poche avec Deborah Nemtanu, violon

Direction : Nicolas Simon

Violons : Antoine Paul et David Bahon

Alto : Hélène Barre

Violoncelle : Amélie Potier

Contrebasse : Guillaume Girma

Harpe : Vincent Buffin

Accordéon : Pierre Cussac

Flûte : Anastasie Lefebvre de Rieux

Clarinettes : Christine Cochenet et Morenn Nedellec

Saxhorn baryton : Anthony Caillet

Marimba : Nicolas Lethuillier

Arrangements : Lucas Henri et Robin Melchior

Concert Cité de la musique et de la danse GrandSoissons Agglomération

