2023-04-06 14:15:00 – 2023-04-06 15:45:00 . Conférence avec projections organisée par l’Université dans la Ville.

Entre architecture laïque et monastique où se mêlent les architectures du Moyen Âge et de la Renaissance. De Cléo de 5 à 7 à Les Glaneurs et la glaneuse, de La Pointe Courte à Visages Villages … tout au long de sa filmographie, Agnès Varda n’a cessé d’osciller entre fiction et documentaire.

En mêlant les deux formes et en les faisant dialoguer, la cinéaste a réalisé des films singuliers, témoignages de leur époque.

Le cinéma d'Agnès Varda se livre également comme un autoportrait de l'artiste, et interroge le rapport entre l'image et la mémoire. Cinq grands cinéastes à (re)découvrir Par Vincent Baticle Enseigne l'histoire et l'esthétique du cinéma à l'École Supérieure de Cinéma et d'Audiovisuel de Tours, à l'ASCA Beauvais et au BTS Audiovisuel à St Quentin Cinq conférences consacrées à cinq cinéastes majeurs, dont les œuvres témoignent de la diversité et de la richesse du Septième Art.

