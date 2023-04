Brumes

Brumes, 6 avril 2023, . , , Brumes

2023-04-06 – 2023-04-06 . 24 « Brumes » : derrière ce mot se lèvent à la fois les brumes du matin et les brumes du soir, celles que le voyageur distingue à l’horizon. Car c’est le voyageur, précisément, qui est le héros de ce programme à travers des œuvres qui courent de Schubert à Mahler. Un nouvel événement de La Tempête… billetterie@theatresdecompiegne.com +33 3 44 40 17 10 http://www.theatresdecompiegne.com/brumes-389 dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville