Avec Inland, nous sommes dans un jeu de pistes où l’on cherche son chemin comme dans un film de David Lynch. Un territoire où l’on ne sait plus si l’on se situe en bord de mer ou en bordure de terre.

On se situe surtout dans l’univers intime et céleste du contrebassiste Clément Landais, une musique sincère, portée par des sonorités à la fois pleines et légères, élégantes et lumineuses, porteuses de mélancolie, mais aussi d’espoir. Une musique où l’on sent constamment la mélodie, on la respire, on la goûte, on la touche, on la vit, et enfin on la partage. La mélodie devient ici un paysage naturel et chaque morceau offre un nouveau paysage, de nouvelles questions et un nouveau défi.

Fred Borey : saxophones tenor et soprano

Pierre Perchaud : guitare

Clément Landais : contrebasse, basse

Julien Jolly : batterie, claviers additionnels

